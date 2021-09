La Pedemontana sarà completata. L’annuncio non ha però fatto tutti felici. Perché nella lista delle opere che saranno portate a termine non c’è un collegamento che aspettano in molti. O meglio, non c’era. È quello della Tangenziale di Como, che oggi sfocia nel nulla nella campagna di Albate.

Ma ripercorriamo quando successo nei giorni scorsi. La cancellazione del secondo lotto della Tangenziale di Como, si è immediatamente trasformata in una polemica e in conseguente dibattito politico, ma anche in un allarme da parte di chi, sul quel collegamento, ci contava.

La decisione, giunta da Pedemontana Lombarda, è così arrivata a Roma, al vaglio del Ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini. Si tratta di un tratto di tre chilometri, che al momento sbuca in mezzo al nulla, all’altezza di Albate,...