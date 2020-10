«Sono partito quindici anni fa, ho vissuto a Verona e a Milano, ora torno a casa, in Senegal. Ci sei mai stato? Devi andarci anche tu, i voli ci sono». Théodore ha il sorriso spontaneo di chi non rinuncia all’ottimismo di fronte alle avversità della vita e che è contento come una Pasqua di poter guardare al domani con rinnovata speranza. Si presenta sorridendo mentre cammina in direzione degli imbarchi del terminal 1 trascinando un grosso trolley sul marciapiede. Dice di essersi messo in viaggio con un biglietto per Dakar senza avere fatto alcuna fatica a trovarlo via Internet, tramite un fratello. Dentro, a fianco della hall centrale, una famiglia e uno sparuto gruppo di giovani suoi connazionali stanno superando il muro di vetro dell’area delimitata dai tornelli e dal nastro che indica...