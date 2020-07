L’aeroporto di Milano Linate riapre in anticipo. La data inizialmente ipotizzata era in settembre, invece, stando a quanto riferisce il Corriere.it, lo scalo tornerà operativo dal 13 luglio, lo avrebbe deciso lo stesso ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. A influire sull’anticipo delle date sarebbe stato un mix di pressioni politiche e da parte di Alitalia, confidano le fonti istituzionali, riferisce ancora il portale italiano. L’aeroporto di Linate, chiuso a marzo per contenere la diffusione del coronavirus, era rimasto tra i pochi impianti nazionali importanti a tenere le serrande abbassate su richiesta di Sea (che gestisce anche Malpensa). Questo perché l’obbligo di distanziamento sociale nel terminal e i lavori di restyling riducono ulteriormente lo spazio a disposizione dei passeggeri.