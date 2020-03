(Aggiornato alle 12.06) Questa notte il Governo italiano ha firmato un decreto per contenere l’epidemia del coronavirus, decidendo la chiusura - almeno fino al 3 aprile - della Lombardia e di 14 altre province (Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Verbano Cusio Ossola, Novara e Vercelli). Per il momento, non si sa ancora se la misura restrittiva varrà anche per i quasi 70 mila lavoratori frontalieri. In attesa che la situazione venga chiarita dalle autorità, sono in molti ad essere preoccupati di non poter più varcare il confine.

Incertezza alle dogane

Un collega di Teleticino, Gianluca Pusterla, intervenendo in diretta su Radio 3i, ha spiegato che per il momento la situazione alla dogana di Chiasso strada procede alla normalità. «Le auto circolano normalmente in entrata e in uscita da territorio elvetico», ha spiegato. Da parte loro le guardie di confine, così come i colleghi della Guardia di finanza, hanno detto di essere molto sollecitati ma di essere ancora in attesa di avere indicazioni più precise sull’applicazione del decreto italiano.

Situazione identica alla dogana del Gaggiolo, dove almeno per il momento si entra e si esce senza problemi. «Anche qui regna una certa incertezza», ha spiegato il collega di TeleTicino. «Diverse persone questa mattina sono state bloccate e rimandate indietro. Ora però la situazione sembra essere diversa: si circola in attesa di chiarimenti che dovrebbero arrivare nelle prossime ore».

Anche a Ponte Tresa, sponda italiana, la vita sembra trascorrere come sempre. La dogana è frequentata, la gente la attraversa senza problemi, in auto o a piedi lungo il ponte sul fiume. L’unico, piccolo inconveniente sono le brevi attese prima di varcare la frontiera: tutte le persone si fermano e chiedono al doganiere di turno cosa sta succedendo. Se si può o meno proseguire. La risposta che ci è stata data da una guardia italiana presente sul posto è carica di incertezza: «Per il momento resta tutto come sempre» le sue parole. «Si può entrare e uscire dall’Italia, disposizioni diverse non ne abbiamo ricevute. Restiamo in attesa, dovrebbero esserci delle comunicazioni in serata o domani mattina».

Molti ticinesi a fare la spesa in Italia

Superato il confine, Ponte Tresa è quella di sempre. Tanta gente, sacchetti e carrelli della spesa pieni. Sì, perché i supermercati sono aperti. Nessuna attività commerciale è chiusa, e le auto provenienti dal Ticino sono molte. Il centro Bennet, uno dei più frequentati dai “frontalieri della spesa”, ospita tante targhe svizzere nel suo posteggio. Stesso discorso vale per la Coop. Salendo in direzione Marchirolo, altro centro che conta numerose attività commerciali, notiamo un’ambulanza intenta a prelevare un paziente: i soccorritori, esattamente come succede nel nostro cantone, indossano mascherine chirurgiche e guanti. Misure di protezione anti coronavirus, disposizioni oramai entrate – come molte altre – nelle nostre vite. Anche Marchirolo, comunque, non chiude. Anzi, anche lì la giornata trascorre come sempre, fra una visita al bar e un po’ di spesa. L’Italia resta in attesa di comunicazioni da Roma. E anche il Ticino, di conseguenza, deve aspettare i ritmi della politica italiana.

FFS: «Tutti i treni circolano normalmente»

Il portavoce delle FFS, da noi contattato, fa sapere che i «tutti i treni in Svizzera circolano normalmente: al momento non abbiamo ricevuto indicazioni in tal senso da parte italiana o svizzera, ma restiamo in contatto con l’autorità».

La Centovallina solo tra Locarno e Camedo

Al contrario, la ferrovia Centovallina, da parte italiana non è in servizio. Le FART, da noi contattate, fanno sapere che i treni circolano normalmente tra Locarno e Camedo, ma da parte italiana, visto il decreto ministeriale, la Società Subalpina di Imprese Ferroviarie ha deciso di chiudere il tratto fino a nuovo avviso.

