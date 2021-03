Ci sono i numeri. E ci sono le dichiarazioni di chi questi stessi numeri tenta di utilizzare (girandoli da una parte o dall’altra) per dare forza alle proprie tesi. In politica accade sempre così: le verità sono parziali, mai assolute. Quando, però, c’è di mezzo la vita delle persone, le cose cambiano. Il gioco si fa più difficile. Anche perché l’indignazione cresce. E l’attenzione dell’opinione pubblica è massima. Il caos vaccini, in Lombardia, è esploso proprio per questo motivo: troppo ingombrante il peso dell’inefficiente sistema adottato dalla Regione; troppi gli errori accumulati in un tempo brevissimo. E così, i ritardi e le omissioni sono diventati un «caso» nazionale. Terreno di scontro tra forze politiche in perenne conflitto tra loro, sebbene sedute (momentaneamente) allo stesso...