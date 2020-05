L’Italia si prepara a una nuova delicatissima tappa di allentamento, forse la più delicata. Lunedì infatti riapriranno i negozi al dettaglio e i centri commerciali, i bar, i ristoranti, i parrucchieri, gli estetisti e anche i mercati non alimentari, e poi i musei e le biblioteche. Il 18 maggio italiano insomma sarà molto simile al nostro 11 maggio, per quanto riguarda le attività commerciali. A preoccupare è comunque, ancora e sempre, la Lombardia. Sono stati i numeri annunciati giovedì a suonare a mo’ di allarme, numeri in risalita, in particolare quello relativo ai decessi: giovedì 111, ieri 115, per un totale di 15.411. Ieri sono tornati a calare i nuovi contagi: 299 (giovedì 522, per un totale di 84.119).

«Aumento lieve»Ne abbiamo parlato con il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario...