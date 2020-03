Il viaggio in treno da Lugano per Malpensa ha una durata di 1 ora e 36 minuti per arrivare al Terminal 1 e 1 ora e 42 minuti per il Terminal 2. Tempi che l’Associazione ticinese utenti dei trasporti pubblici (ASTUTI) considera ancora decisamente troppo lunghi e si rivolge all’Ufficio federale dei Trasporti affinché la situazione migliori. «A partire dallo scorso anno le società attive su gomma tra Ticino e Malpensa non dispongono più della concessione federale», si legge in una nota dell’ASTUTI che continua: «Non sono mancate, in merito, le proteste non solo delle ditte interessate, ma anche di chi utilizzava abitualmente il bus per recarsi o tornare dall’aeroporto italiano. Oggi, due di queste società continuano a offrire un servizio con minibus su riservazione. Si tratta di Giosy Tour e Lugano Servizi. (...) Le due società offrono un viaggio della durata di 55 minuti, decisamente concorrenziale con la ferrovia».