Due cittadini svizzeri dell’Appenzello esterno, padre e figlia, sono stati arrestati a Luino perché in possesso di circa 5 chilogrammi di hashish, lo segnala il Comando provinciale della Guardia di finanza di Varese.

Il 65.enne e la figlia 40.enne sono stati fermati mentre cercavano di tornare in Svizzera a bordo di un camper. Ad intervenire sono state le fiamme gialle di Luino in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, presso il valico stradale di Zenna.

Ad insospettire i militari sono state le giustificazioni fornite dai due che, dalla zona rossa, tornavano in Svizzera da un valico minore distante dalla loro destinazione finale, riporta la nota del Comando provinciale. I segni di nervosismo mostrati di fronte alle prime domande di rito dei finanzieri, hanno indotto gli agenti ad approfondire l’ispezione doganale richiedendo nel contempo al Gruppo della Guardia di Finanza di Malpensa l’intervento di un’unità cinofila antidroga che stava dirigendosi al valico di Ponte Tresa per un servizio di routine.

Un sospetto, quella dei finanzieri, poi confermato dall’ispezione approfondita: nella struttura abitativa del camper è stata infatti scoperta un’intercapedine di legno nascosta tra due pannelli di compensato, dove sono stati rinvenuti 99 panetti di hashish divisi in 5 pacchi, per circa 5 chilogrammi. La sostanza stupefacente, confezionata con tanto di etichettatura, era già pronta per l’immissione sul mercato elvetico.