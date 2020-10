La bozza di accordo sui frontalieri crea già malumori. Quanto anticipato negli scorsi giorni non piace ai deputati del Movimento 5 Stelle Nicola Invidia e Giovanni Currò che «con grande dispiacere» scrivono quanto segue: «Il contenuto è abbastanza chiaro, resta poco chiaro il metodo di lavoro che ha condotto a questa bozza. Oltre alla questione di metodo, non capiamo in generale dove sia la parte conveniente per l’Italia. Parliamo di un male minore, il che è un concetto diverso da un beneficio maggiore. Siamo davanti non solo ad una discriminazione tra giovani e vecchi frontalieri ma anche al mantenimento, nel medio periodo, del solco della bozza di accordo del 2015». I due parlamentari aggiungono: «Va poi detto che non vi è nessuna garanzia che il Ticino non possa perseguire delle policy per disincentivare il lavoro dei ‘vecchi frontalieri’, incentivando quelli nuovi che sottostanno al nuovo accordo sfavorevole. Auspichiamo quindi da ora in poi maggiore condivisione (anche con il territorio) al fine di arrivare alla firma di un accordo davvero positivo per il territorio italiano e non solo per quello svizzero. Abbiamo delle istanze chiare e costruttive che abbiamo sempre e continueremo a condividere con la Svizzera e con la maggioranza. Una certa voracità politica, nonché scarsa trasparenza, sta rischiando di mettere a repentaglio il bene del territorio», concludono i grillini.