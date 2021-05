L'operazione - che ha pure visto la partecipazione degli ispettori dell'Ufficio dell'Ispettorato del Lavoro (UIL), della Commissione Paritetica Cantonale (CPC) e dell'Associazione Interprofessionale di Controllo (AIC) - ha permesso di controllare 69 veicoli, 98 persone, 60 aziende e di rilevare 12 sospette mancate notifiche. Tre veicoli sono stati respinti al confine. Si tratta di due automobili che non rispettavano le prescrizioni dell'Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), e di un motociclista beneficiario di una licenza di condurre estera non riconosciuta sul territorio svizzero secondo l'Ordinanza sull'ammiss ione alla circolazione (OAC).

Non sono state constatate infrazioni di carattere penale in urto alla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) e neppure al Codice penale. In base ai dati raccolti, gli ispettori dell'UIL e degli altri enti approfondiranno gli accertamenti del caso nei prossimi giorni per quanto di loro competenza.