(Aggiornato alle 8.36) Gli agenti della Polizia di Stato di Varese stanno eseguendo 17 provvedimenti cautelari emessi dal giudice per le indagini preliminari (gip) di Busto Arsizio e da quello per i minorenni di Milano a carico di giovani per la maggior parte minorenni, accusati di una maxi rissa l’8 gennaio a Gallarate, in provincia di Varese.