«Ho bisogno di una pausa. Ho bisogno di Svizzera». Sulle panchine dedicate a sette città elvetiche sono in molti a concedersi un momento di relax. Già, perché l’installazione che mira a promuovere il turismo nella Confederazione si è presa tutta la scena in piazza Gae Aulenti, nel Centro direzionale di Milano, una location in cui «ogni settimana passano circa 250 mila persone». Christina Gläser, direttrice di Svizzera Turismo in Italia, parla con soddisfazione della campagna promozionale allestita nel cuore pulsante del capoluogo lombardo, dal 21 giugno al 5 luglio. «Con questa installazione cerchiamo di attrarre gli ospiti italiani in Svizzera, approfittando degli ottimi collegamenti in treno - grazie all’apertura della galleria di base del Monte Ceneri -, della vicinanza tra i nostri Paesi e anche delle offerte a prezzi vantaggiosi». Fino al 31 ottobre 2021 è infatti possibile prenotare 2 notti in una città svizzera, inclusi andata e ritorno in treno (Qui le offerte). Le installazioni, che idealmente formano un convoglio, riproducono l’interno dei vagoni, con finestre panoramiche sulle 7 città raggiungibili con l’Eurocity, ossia Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, Lugano, Lucerna e Zurigo. Sulle panchine sono presenti i QR Code per accedere al sito dove si possono trovare tanti spunti e informazioni utili sulle diverse mete.

Un po’ di Svizzera a Milano, Genova, Bologna e Venezia

L’esposizione farà tappa in diverse città della Penisola. «Il capoluogo lombardo è un punto simbolico per la ripartenza dei treni dopo i vari lockdown», spiega la direttrice, aggiungendo: «Dopo Milano, per due settimane le installazioni saranno a Genova (in Piazza della Vittoria), mentre il prossimo anno andranno a Bologna, dove c’è un nuovo collegamento diretto con la Svizzera, e poi a Venezia». Christina Gläser racconta: «L’esposizione fa parte della campagna Swisstainable, basata sulla nostra strategia che valorizza le esperienze sostenibili, come il viaggio in treno appunto: un mezzo comodo, che è anche il più green per spostarsi da un Paese all’altro. Invitiamo tutti a vivere la nostra natura incontaminata, assaggiare i prodotti regionali e conoscere la cultura locale».

Una pausa con Roger Federer

Una campagna che sta riscuotendo successo, sia per la location sia per la presenza di un testimonial come Roger Federer: «Le installazioni sono in un punto molto frequentato e il tipo di pubblico per noi è molto interessante, dato che è un mix di business, durante la settimana, e famiglie, nei weekend», spiega Gläser. «C’è chi si ferma sulle panchine a bere un caffè o a fare uno spuntino, magari quando è in pausa dal lavoro. La gente si siede proprio per godersi un momento di riposo, e intanto può ammirare le foto delle nostre città: d’altronde il nostro claim è ‘Ho bisogno di una pausa. Ho bisogno di Svizzera’». Ad attirare chi passa da piazza Gae Aulenti è anche un campione come Roger Federer, ovviamente non in carne ed ossa. «In alcune panchine abbiamo integrato le immagini del nostro nuovo ambasciatore: Roger Federer. Molti si fermano a fare la foto con lui, è una grande attrazione. Federer è l’ambasciatore svizzero più forte all’estero, è un simbolo in tutto il mondo», constata la direttrice di Svizzera Turismo per l’Italia, che confessa: «Anche il video con Federer e Robert De Niro ha avuto un successo enorme: siamo molto soddisfatti».

Loading the player...

