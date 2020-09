C’è chi l’ha definita «bravata», considerando la giovane età dei suoi protagonisti come una ragione per una sorta di scemata responsabilità, poi c’è chi ha puntato il dito contro i genitori, rei di aver educato i figli in modo lacunoso, e c’è anche chi ha messo l’accento su passaporti e luogo del reato, additando sistemi giudiziari, non rispetto per le leggi del Paese vicino, eccetera.

La serata di cui si sono resi protagonisti quattro minorenni svizzeri venerdì a Varese ha provocato una valanga di reazioni. Fortunatamente gli strascichi maggiori della vicenda si sono concentrati sui social. Sì perché quanto inscenato venerdì notte dai 4 minorenni senza quindi la patente ma a bordo di una vettura con targhe svizzere, poteva avere conseguenze ben più gravi. Il quartetto, composto da ragazzi tra i 16 e i 17 anni ha guidato fino a Varese per fare serata. Le cose si sono complicate al momento del rientro, verso le 2.30, quando degli agenti gli hanno imposto l’alt, un ordine che hanno deciso di ignorare e che ha dato il via ad un inseguimento. La corsa si è conclusa a Bizzozero, ma non il comportamento illecito del gruppo. Il ragazzo che guidava l’auto si sarebbe infatti diretto con fare minaccioso verso gli agenti. Per fermare il presunto aggressore i militi hanno quindi sparato un colpo di avvertimento. I quattro sono poi stati identificati e portati in caserma. Lì hanno atteso l’arrivo dei loro genitori. Il conducente è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida pericolosa senza patente, la multa stabilita è di 5.000 euro.