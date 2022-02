«Onoriamo con un applauso i nostri vicini svizzeri per aver abolito ogni sorta di green pass». Con queste parole il Comitato Promotore Fratelli d’Italia Alto Varesotto ha lanciato una manifestazione per sabato 19 febbraio, alle 11.30, nei pressi della dogana di Lavena Ponte Tresa. Da una parte si fanno i complimenti a Berna per la decisione di aver mandato in pensione le restrizioni, ma dall’altra si lancia un messaggio forte e chiaro al Governo italiano: «Tutti allentano le misure anti-COVID tranne noi, la nostra economia sta morendo». È il pensiero di Marco Gasparini, responsabile, insieme a Massimo Nicoletti, del Comitato che sabato manifesterà al confine. «La Svizzera ha fatto quello che sta avvenendo un po’ in tutto il mondo: si stanno abolendo le restrizioni, tra cui il certificato COVID....