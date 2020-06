Nella zona dei Navigli è tornato il sereno. Dopo la clamorosa sfuriata del 7 maggio scorso, quando il sindaco di Milano Giuseppe Sala aveva puntato il dito contro l’atteggiamento di molti cittadini - che secondo lui avrebbero manifestamente violato le norme anti-COVID senza utilizzare la mascherina e alimentando pericolosi assembramenti lungo la Darsena - la movida pare essere rientrata nei ranghi.

Gli accalcamenti non protetti - da Milano a Roma - hanno lasciato il campo alla protesta politica: quella dei Gilet arancioni del generale Antonio Pappalardo, sfilati a centinaia sabato in piazza Duomo e in altre città da Nord a Sud. E ancora ieri a Roma, preceduti dai cortei della Lega e da Fratelli d’Italia, per protestare contro la linea governativa di Giuseppe Conte nella gestione dei problemi...