L’uomo ha diversi precedenti specifici in materia di contrabbando da e per la Svizzera. Una perquisizione nella sua abitazione a Montano Lucino, in provincia di Como, ha permesso di sequestrare ulteriori averi.

Gli accertamenti hanno permesso di rilevare che non ha mai dichiarato di possedere risorse finanziarie all’estero, né di disporre di redditi in grado di giustificare il possesso di beni di valore. Per questi motivi è stato denunciato per riciclaggio e contrabbando.