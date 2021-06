«La concorrenza dei venditori bengalesi, nordafricani e cinesi è molto forte. Per poter lavorare in un mercato italiano ci si deve adattare in continuazione: è una lotta alla sopravvivenza, ma lo si fa per passione, per desiderio di libertà e anche un po’ per spirito d’avventura». Maurizio, 55 anni, svizzero e italiano, è uno dei pochi commercianti ticinesi che puntualmente, ogni settimana, lascia la famiglia – a Caslano, dov’è domiciliato – per recarsi oltre confine.

La sua destinazione più frequente è il vicino Varesotto, dove alla sua clientela – che negli anni si è ampliata anche in altre «zone» – vende i propri prodotti di vestiario, in particolare articoli di intimo. Insomma, da un punto di vista dello status lavorativo, il classico «frontaliere al contrario» che ha scommesso su se stesso per il bene della propria indipendenza lavorativa.

Lockdown alle spalle

È una delle storie umane e professionali che spiccano in questo difficile periodo di lenta riapertura delle attività economiche che segue il lockdown imposto per mesi dalle autorità, di qua e di là del confine, per effetto della pandemia. Non che la crisi sia terminata, tutt’altro, ma almeno dopo l’annuncio del senatore Alessandro Alfieri il vento della speranza è tornato a soffiare. «I segnali di ripresa sono ancora piuttosto timidi, non c’è certo da essere troppo allegri, si avverte ancora insicurezza» spiega il commerciante. Ora il provvedimento di apertura di Roma, che permette il passaggio dalla Svizzera all’Italia senza tampone in un’area di 60 chilometri, può sbloccare la situazione.

Alla sua bancarella, Maurizio sbobina ormai da anni, ogni giorno con collaudata routine, il film della sua vita. Sveglia presto, permessi e documenti in mano per passare la dogana senza intoppi, un breve viaggio a bordo del proprio furgone e l’insediamento nel reticolo di spazio del mercato concordato con le autorità comunali (previo il versamento dell’apposita tassa) per poter poi procedere alla vendita vera e propria.

Opportunità

«Mio padre era un commerciante e anche io, che ho ormai una lunga esperienza con questo tipo di attività, ho seguito le sue orme». Bene inteso, tra mille difficoltà. «Se la paga sicura nel nostro lavoro non esiste – prosegue nel suo racconto Maurizio mentre riordina il banco un po’ improvvisato del suo stand nel mercato di Lavena Ponte Tresa – ci si adatta e si fa quello che si può». La clientela, certo, oltre confine non si è vista a lungo e finora è arrivata un po’ a singhiozzo. «Speriamo ci sia la svolta. Qui si lavora quasi esclusivamente con acquirenti dal Ticino e con gli svizzerotedeschi». Le cose, da qualche settimana, erano già un po’ migliorate».

Al mercato di Luino (uno dei più grandi d’Europa) mercoledì scorso ha fatto capolino - per la prima volta da mesi - anche un certo numero di clienti germanici. Per gli addetti ai lavori una piacevole sorpresa, dopo mesi di buio pesto. Un segnale incoraggiante. «Il cambio di rotta potrebbe arrivare a breve».

La spiegazione è che oltre alla clientela ancora molto ridotta, «la nostra categoria deve far fronte a costi di gestione elevati, ci sono tante spese e poco guadagno». È un problema con il quale si confrontano anche altri liberi professionisti svizzeri in Italia (sono diverse centinaia): «Le chance di lavoro nell’UE non mancano. Rimpiango però di non avere approfondito le opportunità che mi si sono presentate in Svizzera e in Ticino in particolare, dove sono sempre pronto a cogliere nuove sfide». E che dire, in conclusione, delle norme anti-COVID stabilite da Roma per entrare in Italia, come la compilazione di un formulario di localizzazione? «Un certo numero di svizzeri che varcano il confine sono proprietari di seconde case, altri vi accedevano già più o meno liberamente. Il freno maggiore agli acquisti tradizionali sono però le vendite online tramite giganti come Amazon, che hanno continuato a crescere anche durante il lockdown, con cui dovremo sempre fare i conti».

©CdT.ch - Riproduzione riservata