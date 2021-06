Niente tampone per andare in Italia. Chi dalla Svizzera intende attraversare il confine, ora potrà farlo spostandosi per un massimo di 60 km dal proprio domicilio, presentando il «Passenger Locator Form». Già, il modulo introdotto dall’Italia che dovrebbe arrivare in tutti i Paesi dell’Unione europea finché il pass COVID non sarà realtà. Al momento però il sistema per recarsi nella Penisola non sembra chiarissimo: diversi lettori ci hanno segnalato di averlo compilato con difficoltà. Effettivamente, il «Passenger Locator Form» è stato introdotto prima dei recenti allentamenti validi per chi arriva dalla Svizzera e nel formulario abbiamo riscontrato diverse incongruenze o passaggi poco chiari. Dopo aver effettuato la registrazione e indicato il mezzo di trasporto con cui si intende viaggiare (presumibilmente l’auto) viene chiesto il «Paese di imbarco», termine decisamente più indicato per un aereo o una nave. In questo caso, nonostante la selezione dell’italiano come lingua, va inserito «Switzerland» (rigorosamente in inglese: se si digita Svizzera non si trova alcuna corrispondenza). Al di là di questo, bisogna poi indicare il «punto di ingresso nel Paese», ossia la dogana da cui si attraversa il confine. Qui sorge un problema: se ad esempio intendiamo passare da Ponte Tresa, la cittadina di frontiera verrà considerata come la nostra destinazione finale se non indichiamo un «indirizzo temporaneo» in cui soggiorniamo, che in realtà è la nostra meta (dove non necessariamente soggiorneremo, come un negozio, un posto all’aperto, ecc). Esempio: passo da Ponte Tresa, ma voglio andare in un negozio a Varese. Devo indicare quel negozio come indirizzo in cui alloggerò per i prossimi 14 giorni: questo è l’indirizzo che permette di calcolare i fantomatici 60 km dal proprio domicilio. Come dicevamo all’inizio, il formulario non è aggiornato con le ultime disposizioni, quindi una volta risposto «C» alla domanda «in quale Elenco è il Paese da cui stai viaggiano?», ci verrà chiesto se intendiamo presentare un tampone, se facciamo parte di una delle esenzioni introdotte con il DPCM del 2 marzo scorso (dunque motivi di lavoro, salute, se facciamo parte di un equipaggio di viaggio, ecc...) o se ci sottoporremo ad una quarantena di 10 giorni. Per poter andare avanti nel formulario c’è un’unica soluzione: mentire.