È una Como a cui noi ticinesi, soliti visitarla soprattutto nel weekend, non siamo abituati. Scura (ad accoglierci c’è un acquazzone), fredda e praticamente deserta. È lunedì, ma in giro c’è meno gente che a Lugano la domenica. Ed è tutto un dire. Sono da poco passate le 15.30 e trovare un bar o un ristorante aperto è un’impresa. «Il lunedì - ci spiega un commerciante - è sempre la giornata più piatta. Se a questo si somma la pioggia e il fatto che alle 18 scatta la chiusura dei locali è normale che in città non ci sia quasi nessuno». Abbiamo passato un pomeriggio tra le vie del centro parlando con ristoratori e clienti. E i pareri sono discordanti. C’è chi è d’accordo con il nuovo decreto varato dal Governo Conte (17.012 i nuovi contagi ieri in Italia - 140 nel Comasco - e 141 i decessi),...