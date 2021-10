Da quando la Confederazione ha messo un punto alla gratuità dei tamponi antigenici si era sollevata l’ipotesi del turismo del test oltreconfine. Un’ipotesi che non ha tuttavia trovato conferme nella realtà. «Si è registrato un forte incremento nei primi giorni, ma ad oggi c’è pochissima richiesta» afferma la titolare di una farmacia di Porlezza da noi contattata. In Italia, il costo imposto dal Governo alle farmacie oscilla tra i 15 euro standard per i detentori di tessera sanitaria italiana ai 25 euro per gli stranieri. Nel Belpaese, il Decreto-legge 105/2021, entrato in vigore lo scorso 23 luglio, prevede all’articolo 5 l’introduzione di un prezzo ridotto per i tamponi: 8 euro per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni e 15 euro per gli over 18. «Questa imposizione del Governo italiano è per noi svantaggiosa, molte cliniche e poliambulatori non hanno aderito perché non conviene, e ad esempio in provincia di Varese le farmacie che fanno i test sono solo un terzo», afferma il titolare di una farmacia di Ponte Tresa. Questo fenomeno sta scatenando una sorta di «overbooking del tampone». «Riceviamo in media 200 chiamate al giorno per prenotare il test», precisa ancora il titolare. «Sono tutti i italiani, i ticinesi saranno uno o due al giorno, perché ormai sanno che non abbiamo spazio», conclude. Il personale scarseggia e i guadagni sono ancora meno. Nel carrello dei ticinesi dunque entrano pochi test: il mercato della spesa, per il momento, si ferma nei supermercati.