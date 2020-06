Il primo sabato di apertura dell'Italia ai ticinesi non ha suscitato, come d'altronde chiedevano le autorità, alla corsa alla gita oltre confine, come provocatoriamente si poteva attendere. Questa mattina il flusso di veicoli che varcavano il valico di Ponte Tresa era contenuto anche se chiunque poteva recarsi in Italia senza alcuna limitazione o controllo. Controlli per contro attivi al rientro in Svizzera da parte delle guardie di confine Svizzere, che verificavano ogni veicoli che entrava in territorio elvetico.