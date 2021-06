Il tunisino di 53 anni accusato dell’omicidio di don Roberto Malgesini è sano di mente e quindi in condizione di essere processato.

Ieri mattina il giudice per l’udienza preliminare di Como Francesco Angiolini lo ha rinviato a giudizio davanti alla Corte d’Assise, fissando l’inizio del processo per il 23 settembre. L’imputato, arrestato il 15 settembre, giorno in cui ha accoltellato a morte il sacerdote, era collegato in video dal carcere di Monza, e non ha fatto nessuna dichiarazione. Il suo avvocato ha chiesto una perizia psichiatrica, rigettata dal giudice, ritenendo sufficiente la consulenza disposta durante le indagini dal pubblico ministero Massimo Astori, che ha escluso la presenza di vizi di mente.

Nel processo si sono costituiti parte civile i tre fratelli della vittima. Il sacerdote...