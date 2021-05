Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza in cui si estendono le misure di divieto di ingresso, già previste per India e Bangladesh, anche allo Sri Lanka. Il rientro da questi Paesi sarà consentito solo a chi ha cittadinanza italiana. L’ordinanza proroga anche di 15 giorni le misure di contenimento relative agli arrivi dai Paesi europei, stando a quanto riporta l’ANSA. In questo senso, per gli svizzeri che si recano oltre confine per motivi non di salute, studio o lavoro, rimangono in vigore l’obbligo di presentare un tampone con esito negativo effettuato 48 ore prima dell’ingresso in territorio italiano, l’autocertificazione, l’annuncio all’Azienda Sanitaria Locale (ASL), una quarantena di 5 giorni e un secondo test negativo per tornare in patria.