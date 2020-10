Un cittadino svizzero è stato sorpreso al valico di Brogeda, Ponte Chiasso, dalla Guardia di finanza con denaro contante non dichiarato in diversi tagli e valute, fra franchi svizzeri, euro e dollari, per un controvalore di oltre 124mila euro. All’uomo, che aveva nascosto i contanti nel bagaglio e tra gli effetti personali, è stato sequestrato il 50% del denaro: la soglia consentita dalla legge è pari a 59 mila euro.