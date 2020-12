Un confine. Una linea di demarcazione che abbiamo passato tante volte, ma che, durante la pandemia, per qualcuno, è diventata più spessa di un muro blindato. Per molti la frontiera tra Svizzera e Italia significa distanza dai propri cari, e ora si chiede a gran voce di poter star di nuovo insieme. Sono numerose le persone in Ticino, ma anche nel resto della Confederazione, che hanno lasciato in Italia il classico «pezzo di cuore». E ovviamente è vero anche il contrario: dal Belpaese si vorrebbe passare la ramina per stare vicino ai propri affetti. Questo non è più possibile da quando diverse Regioni di confine sono diventate rosse (Lombardia e Piemonte sono arancioni da ieri, ma la sostanza non cambia: niente spostamenti fuori dal territorio).

Con le feste di Natale alle porte, la solitudine può diventare ancora più pesante e così è spuntata una petizione dal titolo «Affetti stabili ancora separati», lanciata dalle creatrici del gruppo Facebook «Coppie Italia Svizzera e non solo». Gruppo che conta quasi 1300 iscritti. «Come a marzo vogliamo porvi davanti una questione che è, per troppo tempo, rimasta ignorata: quella dei ricongiungimenti di coppie non sposate e sposate, di cittadini italiani e non italiani, di famiglie. Tutti separati ancora una volta da dei confini invisibili ma che sono diventati più tangibili che mai. Non per nostra scelta ci è stato tolto l’affetto delle nostre famiglie, l’amore dalle nostre case. Famiglia è anche un nucleo di due persone non legate dal vincolo del matrimonio», si legge in una nota diffusa dal gruppo, che continua: «Queste persone stanno vivendo la pandemia e il lockdown esattamente come a marzo, con l’aggiunta di ulteriori e gravi problematiche psicologiche, in molti casi sommate a quelle pregresse. Questo perché è stata nuovamente isolata la popolazione separando le coppie stabili, i congiunti di ogni Comune e Regione, anche fuori Stato. Questo ha fatto si che tutti si trovassero a dover affrontare una situazione di paura accompagnata alla più assoluta solitudine». Nella nota viene poi spiegato che: «Come per le vacanze estive, anche adesso veniamo paragonati a turisti, in balia degli accordi per gli impianti sciistici come per gli acquisti di Natale, noi non siamo turisti. E se vi chiedessimo di rientrare a casa ogni giorno da soli, di spostare le vostre mogli o i vostri mariti, le vostre compagne o i vostri compagni di una vita, le vostre famiglie e i vostri figli, in un altro Stato e di sentirli telefonicamente, dove le lacrime e la paura scorrono sui telefoni consumati. Come vi sentireste ad avere gli stessi diritti di chi va a fare la settimana bianca? Molti sono stati gli articoli di medici psicologi che hanno visto un aumento di depressione, rabbia, tendenze suicide e sofferenza in questa parte di popolazione. Altri Stati si sono mossi per prevenire tutto questo e supportare la propria popolazione (Olanda, Belgio, Regno Unito) creando autocertificazioni e protocolli molto semplici per permettere questi minimi contatti, nel pieno rispetto della tracciabilità e delle regole di igiene accresciuta».