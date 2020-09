Ha dichiarato di non trasportare valuta, ma aveva con sé 55 mila euro in contanti. Un cittadino svizzero di origini bosniache, dipendente di una ditta privata, è stato fermato al valico autostradale di Como-Brogeda dai militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Ponte Chiasso, mentre entrava in Italia con al seguito un’ingente quantità di denaro contante. La somma, superiore a quanto previsto dalle vigenti normative in materia di circolazione transfrontaliera di valuta, è stata rinvenuta all’interno del bagaglio della vettura: era occultata in mezzo ai vestiti. Il denaro è stato scoperto a causa dell’eccessivo nervosismo dimostrato ai finanzieri, dopo che quest’ultimi avevano formulato la domanda di rito e iniziato il controllo. Colto sul fatto, ha affermato di aver con sé tale valuta per l’acquisto di una barca in Grecia e di aver omesso però di presentare la prevista dichiarazione valutaria. I militari gli hanno sequestrato oltre 22.500 euro, pari al 50% dell’importo complessivo rinvenuto eccedente la franchigia ammessa di 9.999,99 euro.