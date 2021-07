Sono quotidiani i controlli dei finanzieri sulla fascia di confine tra Svizzera e Italia. In uno di questi, è stato controllato un uomo residente nel comasco che ha dichiarato di non trasportare merce o valuta. L’attenzione dei militari è stata però attirata dal fare sospetto del soggetto, che ha preso degli involucri di carta dal marsupio e li ha riposti nella tasca dei pantaloni.

Essendo l’uomo già noto alle forze di polizia per essere stato coinvolto, in passato, nel trasporto di preziosi e valuta da e verso la Svizzera, è stato portato in caserma. Lì sono state rinvenute ben 23 lamine d’oro, per un peso complessivo di 800 grammi, riportanti l’indicazione “AU 999,9”, il cui valore ammonta a circa 40.000 euro.