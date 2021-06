Anche per quest’anno niente bagni nel lago a Porto Ceresio a causa di inquinamento microbiologico. La misura ormai in vigore da oltre dieci anni è stata confermata giovedì scorso, dall’Agenzia per la tutela della salute (ATS) dell’Insubria la quale ha inviato a tutti i sindaci dei Comuni interessati la nota ufficiale che, sulla base delle ultime verifiche effettuate lo scorso maggio, riporta lo stato attuale delle acque delle località che rientrano sotto la propria competenza e il calendario dei monitoraggi che verranno eseguiti mensilmente per una verifica costante e puntuale della situazione.

Troppi inquinanti

Si tratta, nel complesso, di ben 82 punti tra Varesotto e Comasco, 69 dei quali sono risultati balneabili e 13 no. In particolare, lungo le sponde italiane del Ceresio la balneabilità è stata concessa ovunque tranne come detto che a Porto Ceresio dove la presenza di sostanze inquinanti per litro d’acqua è stata definita eccessiva. Qualità appena sufficiente dell’acqua a Lavena Ponte Tresa, ma eccellente invece al Montelago di Brusimpiano, mentre per quanto riguarda la sponda comasca non vi è nessun limite ai bagni nelle varie località della zona. Come accennato, ulteriori monitoraggi sono in programma nel corso dei prossimi mesi e di conseguenza ciò non toglie che, in caso di valori superiori alle soglie predefinite, possa venir decisa la non balneabilità anche nel corso dell’estate.

Una «strage» nel Rio Bolletta

La situazione a Porto Ceresio – che, come si ricorderà, in passato aveva sollevato non poche proteste da parte del Cantone e in particolare del Dipartimento del territorio – resta di conseguenza sempre grave nonostante le promesse fatte in passato dalle autorità locali e l’avvio dei lavori di costruzione di un nuovo impianto di depurazione. Una situazione grave che coinvolge anche i Comuni limitrofi a Porto Ceresio, come dimostra la strage di pesci riscontrata negli scorsi giorni nel Rio Bolletta, il principale corso d’acqua che sfocia nel Comune rivierasco italiano imputato da anni di portare il maggior carico inquinante nel lago. Alcune centinaia di pesci tra vaironi, trote, salmerini, agoni e scardole erano state rinvenute nel tratto compreso tra il ponte di via per Cuasso e il depuratore. A fare la scoperta è stato l’ambientalista Carlo Ippoliti che aveva subito allarmato le autorità. Sul posto sono nel frattempo stati prelevati alcuni pesci subito consegnati a ATS Insubria che procederà ora alle analisi di rito. Tra le ipotesi più probabili dell’avvelenamento si parla di una non meglio identificata sostanza chimica che potrebbe essere stata versata nel fiume da un’azienda nella roggia Molinara che proviene da Arcisate e attraversa una parte del territorio di Bisuschio o nella roggia Cavallizza che scorre in territorio di Cuasso al Monte. Per contro sembrerebbe esclusa una colpa del vecchio impianto di depurazione. E altresì probabile che la sostanza chimica abbia raggiunto il lago: questo in considerazione del fatto che alla foce del Bolletta sono state rinvenute delle carpe morte.

