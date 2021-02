Comincia oggi a Viggiù, il paese dove sono stati registrati i primi casi di variante scozzese in Italia, in provincia di Varese, al confine con il Ticino, il piano vaccinale per tutta la popolazione, poco più di 5 mila abitanti.

Secondo le indicazioni dell’amministrazione comunale oggi è prevista la vaccinazione per tutti i cittadini sopra gli 80 anni e per un centinaio di persone tra i 66 e i 79. Domenica e lunedì si procederà con gli abitanti tra i 66 e i 79 anni. Per queste prime tre fasce è previsto il Vaccino Moderna.

Da martedì a giovedì è il turno dei cittadini tra i 18 e i 65 anni ai quali sarà somministrato il vaccino Astra-Zeneca. «È una grande opportunità e invito davvero tutti i miei concittadini a vaccinarsi - ha detto il sindaco Emanuela Quintiglio -, come ho già ripetuto più volte in questi giorni a Viggiù il problema non è tanto l’elevato casi di contagi, ma la presenza di diverse varianti di virus, come è emerso anche dallo screening di massa terminato pochi giorni fa».

I cittadini saranno convocati direttamente da Ats con sms o e-mail e gli appuntamenti non saranno modificabili. Il punto vaccinazione è stato allestito nella palestra della scuola media di Saltrio, paese vicino a Viggiù, che è entrato nella sua seconda settimana di zona rossa.

