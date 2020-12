Era già successo in primavera nella tutto sommato ricca Ginevra , ora lo scenario si ripete oltre il confine. Nei giorni scorsi è infatti diventato virale il video di un’interminabile coda di persone che aspettavano ore al freddo pur di poter ricevere un pacco di generi alimentari.

Migliaia di indigenti aiutati ogni giorno dalla fondazione Pane Quotidiano, che ha diverse sedi in tutta Milano e che, in questo periodo di pandemia, è ancora di più sotto pressione. Siamo andati a scoprire questa realtà, conoscendo i volontari e le persone che quotidianamente cercano un aiuto, non solo materiale.