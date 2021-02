Il Tribunale fallimentare di Como ha concesso alla società di gestione del Casinò di Campione d’Italia tre mesi di proroga per poter presentare un piano di risanamento della casa da gioco, pur esprimendo forti perplessità sulla sua solidità patrimoniale e sulla serietà e affidabilità economico finanziaria degli investitori che hanno manifestato interesse a rilanciare il Casinò.

Tre mesi, due in realtà

Tre mesi di proroga, dicevamo. Che, di fatto, si sono già ridotti a due. L’istanza era infatti giunta il 19 gennaio, prima dell’udienza fissata il primo febbraio, al termine della quale i giudici si erano riservati la decisione, depositata ieri con esito favorevole per il Casinò. Tuttavia la scadenza per il deposito è stata fissata al 19 aprile, perché il termine decorre a partire dal giorno della richiesta. Il 3 maggio si svolgerà invece la nuova udienza, quando saranno valutate dai giudici fallimentari le proposte da cui dipende la sopravvivenza della società.

Sostenibilità solo paventata

La richiesta di proroga avanzata dalla società di gestione si basava su due principi: la soddisfazione dei requisiti previsti dalla norma e la sospensione dell’attività giudiziaria determinata dal Covid. I giudici non hanno accolto queste motivazioni, ma applicato il principio di «conferire quante più chances possibili al salvataggio dell’impresa». Ma allo stesso tempo, nel decreto si evidenzia come «la futura sostenibilità della proposta di risanamento venga soltanto genericamente paventata», e che la società » si è limitata a fornire linee guida assolutamente generiche». Inoltre «le informative depositate dalla Procura di Como fanno emergere fondati elementi di perplessità sulla solidità patrimoniale, serietà ed affidabilità economico finanziaria delle manifestazioni di interesse al sostegno del piano, formulate da parte di operatori del mercato del gioco d’azzardo e del mercato finanziario, prodotte dalla difesa».

Il parere della Procura

In questo passaggio, si riferiscono al parere depositato dal procuratore capo di Como, Nicola Piacente, e dal sostituto Pasquale Addesso, in risposta alle richieste della Società Casinò di Campione, e alla luce delle verifiche delegate alla Guardia di finanza: «Ad eccezione della Banca Popolare di Sondrio, principale creditore – scrivono - si tratta si soggetti registrati all’estero. Soggetti giuridici le cui compagini societarie sono particolarmente articolate, talora schermate da società fiduciarie, off shore o fondazioni, localizzate in Estonia, Liechtenstein, Cipro, Hong Kong, la cui consistenza patrimoniale risulta scevra di un puntuale riscontro», tali da ritenere che sussistano «dubbi fondati sulla effettiva consistenza e serietà di tali manifestazioni di interesse».

Inoltre, prosegue il parere della Procura, «tenuto conto che il nostro ordinamento giuridico vieta l’utilizzo di intestazioni fiduciarie in operatori economici partecipanti a procedure di gara, per evitare il rischio di infiltrazioni mafiose e occulte nell’esecuzione di appalti pubblici», pur non essendo in questo caso una procedura di «evidenza pubblica», è ugualmente necessario «porre la massima attenzione alla partecipazione di soggetti terzi, per evitare che il vincolo di capitale partecipato dal Comune, non sia eluso attraverso soggetti a cui sarebbe vietato l’esercizio del gioco d’azzardo».

Luce verde

Ma a conclusione di tutte queste considerazioni, i giudici comaschi, comprendo e accolgono la necessità di rivedere e implementare il piano di ristrutturazione presentato due anni fa. «L’incertezza che caratterizza il contesto economico attuale – scrivono – i divieti imposti dall’autorità competente in relazione alla mobilità delle persone, il blocco di ogni attività non qualificata come strategica e conseguentemente anche del gioco d’azzardo, nonché il periodo di interruzione forzata dell’attività a causa della gestione fallimentare ora revocata», si configurano come circostanze tali da ritenersi «concreti e giustificati motivi che non consentono di prevedere il possibile andamento dei flussi di cassa da porre a fondamento del piano, rendendo necessaria una sostanziale integrazione e modifica dello stesso». In chiusura, i giudici impongono inoltre il deposito di due relazioni informative, il 15 marzo e il 15 aprile.

©CdT.ch - Riproduzione riservata