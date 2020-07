Massiccio il dispositivo di ricerca messo subito in atto. Sul posto il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), il Soccorso alpino della Guardia di finanza e Vigili del fuoco nonché un elicottero della Rega, che ieri sera ha scandagliato l’area sul fronte italiano. Mentre oggi, ci confermano dalla Rega, un equipaggio della Guardia aerea di soccorso si è librato in volo per continuare le ricerche in territorio elvetico. Mentre sull’altro fronte sono impegnati uomini e mezzi della vicina Penisola.