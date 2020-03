Parroco contagiato, il cartello sulla chiesa: «Niente paura»

Il parroco di Sant’Alessandro a Caronno Pertusella, in provincia di Varese, è risultato positivo al test del coronavirus, destando grande scalpore nei due Comuni del Varesotto. Lo riporta la «Prealpina», spiegando che l’annuncio della positività del religioso di 53 anni è stato dato con un cartello affisso all’ingresso della chiesa di Caronno Pertusella: «Avviso alla Comunità: in accordo con il vicario di zona IV don Luca Raimondi, diamo una comunicazione riguardante la salute del nostro parroco. In questi giorni il nostro parroco (...) è stato ricoverato in ospedale e tra i controlli è risultato positivo al tampone Covid-19. Verrà trasferito all’ospedale Sacco di Milano per continuare le cure. In questa situazione non facciamoci prendere dalla paura, ma innalziamo al Signore una preghiera per lui», si legge sul cartello. Il parroco, dopo i controlli all’ospedale di Garbagnate Milanese è stato trasferito al Sacco di Milano, dove potrà ricevere cure più adeguate.