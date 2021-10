Fare benzina in Ticino, per gli italiani che abitano sulla fascia del confine, è da sempre più conveniente. Di sovente, quindi, capita di vedere auto targate Italia che attraversano la dogana solo per fare il pieno e poi tornano indietro. Una situazione a cui oltre frontiera si è rimediato prevedendo un’agevolazione: lo sconto carburante. Che presto, stando ai media lombardi, verrà riattivato.

Cosa è lo sconto carburante? In pratica, quando il prezzo medio ordinario praticato in Italia è superiore di almeno 5 centesimi al litro rispetto a quello delle pompe di benzina svizzere che si trovano entro un raggio di 20 chilometri dal confine, la misura viene attivata. I beneficiari sono i cittadini che risiedono in uno dei comuni lombardi che distano fino a 20 chilometri dal confine svizzero. La Regione può rideterminare la misura dello sconto, purché il prezzo finale praticato in Italia non sia inferiore a quello praticato in Svizzera. Spetta all’Ambasciata d’Italia in Svizzera effettuare un controllo sulla differenza dei prezzi medi ordinari. Che, di regola, avviene trimestralmente. Motivo per cui in questo momento la misura è sospesa.