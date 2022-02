Non è stata disposta l’autopsia per cui, se non si riusciranno a trovare parenti, sarà il Comune di Como a dover provvedere ai funerali della 70.enne pensionata morta in casa, probabilmente a causa di un malore almeno due anni e mezzo fa, e il cui cadavere è stato trovato soltanto venerdì scorso dai vigili del fuoco italiani, su una sedia del salotto, in un più che avanzato stato di decomposizione.