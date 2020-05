Francesco Quattrini, delegato cantonale per le relazioni esterne, durante l’info point a Bellinzona ha chiarito alcuni punti sul pressante tema dei rapporti transfrontalieri fra Svizzera e Italia, con particolare accento sulla situazione in Ticino. «In Lombardia la situazione legata alla pandemia è stata delicata sin dall’inizio» ha spiegato. «Il Cantone è dunque stato chiamato ad attivarsi da subito ed è stato un attore importante della politica estera, mantenendo continue relazioni con le ambasciate di Milano e Roma». In queste settimane, la diplomazia cantonale ha lavorato su più fronti. Grandi sforzi sono ad esempio stati profusi a inizio marzo, quando la bozza del decreto ha fatto temere la chiusura totale delle frontiere italiane. Le autorità hanno quindi fornito supporto al sistema sanitario ticinese, interpretando le diverse ordinanze emanate.

Passata l’ondata, ecco che adesso si apre una nuova fase nei rapporti transfrontalieri: «Ci troviamo nella fase 2, ma rispetto all’Italia abbiamo ritmi differenti» ha detto ancora Quattrini. «Sono iniziate le riaperture dei valichi da parte di Berna: 11 dogane su 16 sono state aperte e ora le code dei frontalieri in entrata e in uscita è migliorata, la situazione è abbastanza fluida».

Un altro tema caldo in questi giorni riguarda i ricongiungimenti famigliari. Possibili, ad oggi, solamente in una direzione sola, dall’Italia verso la Svizzera. « È un tema molto sentito, ma per i ricongiungimenti familiari di coppie non sposate, come ha confermato l’autorità Federale, con l’Italia non c’è ancora il via libera» ha commentato il delegato per le relazioni esterne. «Il Cantone ha comunque fatto una segnalazione. Con l’Italia il problema è che chi valica il confine deve sottoporsi alla quarantena. Un problema non facile da risolvere. L’Italia stessa sta cercando una soluzione per facilitare il ricongiungimento».

«Soluzioni per i lavoratori»

«Troppi frontalieri bloccati in colonna ai valichi, bisogna facilitare la ripresa del lavoro», aveva asserito il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi in uno scritto del 23 aprile in cui chiedeva alle autorità ticinesi di riaprire i confini. Alla lettera hanno risposto ieri i servizi del Gran consiglio. In riferimento alla richiesta volta a valutare un piano per la riapertura dei valichi secondari tra il Ticino e la Lombardia, che faccia convergere il diritto alla salute pubblica con quello al lavoro, le autorità ticinesi hanno ricordato che la gestione delle frontiere è di competenza federale e non cantonale. Il Cantone ha rinnovato però il proprio impegno per continuare a proporre «soluzioni vicine agli interessi dei lavoratori tutti, inclusi quelli frontalieri, sia per quanto riguarda l’applicazione e il rispetto delle norme sanitarie, sia per agevolare la mobilità nell’interesse dei lavoratori stessi e delle imprese».

©CdT.ch - Riproduzione riservata