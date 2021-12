Greta Carla Achini, dalla sua casa a Malnate (provincia di Varese), quasi non ci crede: «Non me l’aspettavo! Sono sorpresa di tutto questo interesse!», racconta. Mentre i numeri della petizione che ha aperto su change.org salgono vertiginosamente: quasi mille firme il primo giorno e oggi, appena 72 ore dopo, sfiorano le settemila. «Vogliamo viaggiare sicure» è il titolo della richiesta, indirizzata a Trenord - le ferrovie locali - per avere i vagoni in testa ai treni riservati alle sole donne: «Abbiamo il diritto di usare i mezzi pubblici a qualsiasi ora del giorno senza paura - c’è scritto nella pagina in rete -. In altri paesi, sui mezzi di trasporto anche locali, esistono carrozze dedicate alle sole viaggiatrici». Come racconta Achini, i fatti di cronaca sono stati complici della «miccia» che ha acceso il dibattito: violenze sessuali su un convoglio della linea Milano-Varese e nella stazione di Venegono Inferiore, sulla stessa linea. «Spero che il mio appello, ormai diventato virale, contribuisca ad avviare una discussione che porterà a compiere qualche passo nella direzione giusta», sottolinea la donna (guarda il video allegato a quest’articolo).

È il personaggio del momento, negli ultimi due giorni Achini, di formazione ottico-optometrista e con alle spalle un passato politico nel Partito democratico, ha ricevuto parecchie telefonate, anche nel negozio di ottica di cui è proprietaria. «Ho uno spirito combattivo e mi appassiono alle cause che poi porto avanti, cercando di ottenere un risultato. E i fatti di cronaca alla base della petizione sono davvero odiosi e brutali. Li ho sentiti molto, perché sono successi su una tratta che passa da qui. È un treno che, come me, hanno preso e stanno prendendo tuttora tantissime donne. Adolescenti, ragazze, le mie nipoti, molte mie amiche... Ma non solo: sul gruppo Facebook ‘Sei di Malnate se...’ aveva fatto circolare la voce tra le donne di occupare le prime carrozze, quelle in testa ai treni, per viaggiare sicure». E da lì nasce l’idea di fare qualcosa di più ampio. D’altronde, perché fermarsi a un passaparola su Facebook? Da qui alla petizione su internet il passo è breve: «Lo scopo era far parlare di questo argomento per vedere se si riusciva a farla diventare virale e arrivare poi nel tavolo di chi deve decidere. E spingere sulla sensibilità di chi può prendere la decisione per mettere in campo una misura del genere». Nonostante il successo e la stampa, Achini non è ossessionata dalle cifre: «Lavoro e ho mille impegni, anche familiari... e poi ci sono tutte queste interviste», esclama.

Ho uno spirito combattivo e mi appassiono alle cause che poi porto avanti, cercando di ottenere un risultato. I fatti di cronaca alla base della petizione sono davvero odiosi e brutali

Oltre a suonare flauto traverso («ma per ora l’ho sospeso»), la promotrice della petizione è un’amante dei viaggi: «Ne ho fatti tanti, a me piace viaggiare per conto mio, organizzo tutto da casa. Niente viaggi di gruppo». Ed è proprio durante un viaggio in Giappone vede messa in pratica l’idea che, in fin dei conti, ha ispirato l’appello di questi giorni: «Durante il mio soggiorno non ho avuto nessuna sensazione di pericolo. Anzi, è stata la vacanza nella quale mi sono sentita più al sicuro in assoluto. All’epoca, non mi era mai capitato di utilizzare questi vagoni. Ma già allora l’avevo trovata un’idea molto interessante». Achini sottolinea poi come le esperienze negative, in realtà, le abbia vissute - più che all’estero durante le ferie - a livello locale. «In ogni caso, il treno oggi non lo prendo più. Ho deciso di muovermi in automobile. In passato era il mio mezzo di trasporto e se mi capitasse oggi non mi sentirei serena. A volte mi era capitato di sentirmi a disagio anche di domenica, su linee poco frequentate. Ho visto parecchie scene nelle quali si percepiva una mancanza di rispetto sociale. Ma capita anche per strada, anche qui a Varese... ma come in qualsiasi città, penso, ci sono sguardi e atteggiamenti che ti fanno sentire a disagio».

Dobbiamo continuare a lavorare sul rispetto, sulla sensibilizzazione. Nei mass media, nelle scuole. Ma se ci troviamo a questo punto, nel 2021, significa che c’è ancora tanto da fare

Greta Achini si rende conto di come la sua proposta non sia esattamente l’«Uovo di Colombo»: «No, assolutamente. È una delle possibili soluzioni che si possono mettere in atto. Bisogna ancora lavorare sul rispetto della donna, sulle sue qualità... perché le donne devono ancora riuscire a esprimere appieno le proprie potenzialità. Molti sostengono che questa proposta sia come tornare indietro di cento anni. Ma è frustrante che nel 2021 noi donne arriviamo a non sentirci sicure su un mezzo di trasporto. La vedo come una sconfitta il fatto che siamo qui a parlare di avvenimenti così brutti, accaduti solo poche ore fa. Dobbiamo continuare a lavorare sul rispetto, sulla sensibilizzazione. Nei mass media, nelle scuole. Ma se ci troviamo a questo punto significa che c’è ancora tanto da fare», conclude Achini.

