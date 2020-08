Nel corso di un’operazione di volo del 25 agosto scorso, condotta con un elicottero HH412C-Volpe 215, i militari delle Compagnie di Como ed Olgiate Comasco, in sinergia con la Sezione Aerea della Guardia di Finanza, hanno individuato e sottoposto a sequestro 16 piante di canapa indiana del peso complessivo di 20 kg circa e alte in media un metro e mezzo.

I militari, attivati a seguito dell’avvistamento dall’alto di un terreno adibito alla coltivazione di piante di granoturco, con all’interno diverse aree rase ed unità vegetative di colore differente rispetto alle piantumazioni circostanti, hanno eseguito una ricognizione in loco, verificando l’effettiva esistenza della piantagione. «La coltivazione di Marijuana, all’interno di zone agricole adibite a colture “legali”, è una pratica diffusa in questo periodo dell’anno, motivata dalle buone condizioni climatiche, prodromiche ad uno sviluppo considerevole del principio attivo psicotropo (THC) e dall’altezza delle piante circostanti, che rendono pressoché impossibile individuare eventuali piantumazioni, se non con l’ausilio di mezzi aerei», si legge in una nota della Guardia di Finanza. Al termine delle operazioni di polizia, le piante sono state estirpate e sequestrate, come disposto dal Sostituto Procuratore di turno alla locale Procura della Repubblica, mentre sono tuttora in corso di identificazione gli autori del reato.