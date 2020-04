Una raffica di controlli è in atto da ieri sera sulle principali strade e sulle vie secondarie: la Valtellina e la Valchiavenna sono letteralmente cinturate da numerose pattuglie in servizio sulle statali 36 dello Spluga e 38 dello Stelvio per verificare l’eventuale arrivo di turisti diretti verso le seconde case di Madesimo, Bormio, Livigno, Valfurva, Valmalenco e le altre località di villeggiatura, in violazione alle misure anti-Covid-19.