Quarantadue multe per eccesso di velocità in appena due ore, ossia circa una ogni 3 minuti, di cui quasi la metà ad automobilisti svizzeri. La pioggia di sanzioni, come riporta «la Provincia di Como» e conferma la Polizia stradale - è arrivata martedì scorso dopo i controlli della Polstrada locale lungo la A9: in un caso un automobilista elvetico è stato pizzicato alla guida con la patente sospesa, mentre circolava a 136 all’ora. Per lui è scattato il fermo amministrativo del veicolo. I flash degli autovelox, in azione per prevenire comportamenti scorretti alla guida sulla tratta tra le gallerie dell’A9, hanno incastrato conducenti italiani, svizzeri e tedeschi. A loro sono state inflitte sanzioni da 121,10 euro, tutte pagate al momento e quindi con un 30% di bonus (in base a quanto prevede il Codice della Strada italiano).