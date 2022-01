È stata intensa in dicembre l’attività della Guardia di finanza di Como ai valichi con il Ticino, destinata prevalentemente ad intercettare denaro. In totale sono stati rinvenuti oltre 875.000 euro. Ma sono state trovate anche armi e munizioni.

In particolare a Ponte Chiasso in occasione di un controllo su un pullman proveniente dalla Svizzera e diretto in Serbia è stata rinvenuta la somma di 215.987 euro nascosta all’interno della macchinetta per il caffè erogatrice del caffè assieme a due pistole ed una scatola di munizioni. Dell’intera somma, 60.000 euro erano chiusi in sei buste sigillate di plastica trasparente, ciascuna contenente 50 banconote da 200 euro.

Gli autisti di nazionalità serba, non in grado di giustificare la provenienza del denaro, sono stati denunciati per riciclaggio e violazione della normativa sulle armi. L’autorità giudiziaria competente ha convalidato il sequestro della somma rinvenuta e delle armi per lo svolgimento di ulteriori indagini.

Nella cassetta degli attrezzi

Un altro episodio ha riguardato il controllo su un mezzo commerciale immatricolato in Svizzera, condotto da un autista residente in Italia e sprovvisto della necessaria autorizzazione alla guida. Le verifiche hanno consentito di rinvenire la somma di 50.038 euro occultata all’interno della cassetta degli attrezzi. In mancanza delle condizioni per consentire al trasgressore di accedere al beneficio dell’oblazione (pagamento immediato del 15% dell’eccedenza) le guardie hanno proceduto a sequestrare il 50% dell’eccedenza - 20.020 euro – somma trattenuta a garanzia del pagamento della sanzione amministrativa da determinare in un secondo tempo.

Da segnalare ancora che al valico di Valsolda è stata accertata la violazione dell’obbligo di dichiarazione valutaria a carico di un italiano che trasportava 18.430 euro.

