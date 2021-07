Due passeggeri di nazionalità nigeriana e diretti a Lagos (Nigeria), via Il Cairo e Istanbul, sono stati fermati all’aeroporto di Malpensa (Varese) con 96.240 euro nascosti nei bagagli da stiva, nascosti all’interno di diversi fustini di detersivi.

Entrambi sono stati sottoposti a normali controlli in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane.

Il primo passeggero aveva dichiarato di avere con sé meno di 10 mila euro, mentre in valigia ne aveva oltre 55 mila, motivo per cui è scattato il sequestro amministrativo della metà della somma in eccedenza.