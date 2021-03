Un 44.enne italiano è stato denunciato a piede libero dagli agenti del Settore di Polizia di Frontiera di Luino, dopo che l’uomo ha cercato di entrare in Svizzera attraverso il valico di Fornasette nonostante dovesse sottoporsi ad isolamento fiduciario perché positivo al coronavirus. Lo riporta «Varesenews», spiegando che l’uomo, residente a Luino e già noto alle forze dell’ordine, ha dichiarato alle autorità che stava attraversando il confine per il disbrigo di alcune pratiche burocratiche. Gli agenti, insospettiti dalle motivazioni usate per spostarsi da una zona rossa, hanno effettuato dei controlli ed hanno scoperto che il 44.enne era sottoposto ad isolamento fiduciario presso la sua abitazione in quanto positivo al coronavirus. L’uomo è stato scortato fino a casa e rischia da 3 a 18 mesi e un’ammenda da 500 a 5.000 euro.