Curioso incidente quello accaduto quest’oggi intorno alle 18 nei pressi del porto di Campione d’Italia. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, il conducente di un’Audi immatricolata nel Canton Lucerna avrebbe posteggiato l’auto a lato della strada, forse per scattare delle foto, quando la vettura, per motivi da stabilire, si è mossa finendo nel lago. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Melide ed i colleghi di Lugano che hanno posato uno sbarramento di contenimento del carburante. Presente anche la Polizia Locale oltre ai sub della Società Salvataggio di Lugano che hanno coordinato il recupero dell’auto. Nessuno ha riportato conseguenze nel sinistro.