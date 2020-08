Un 28.enne residente a Chiavenna è stato vittima oggi pomeriggio di un tragico incidente alpinistico avvenuto a oltre 2000 metri di quota nella zona del Lago Nero, in località Montespluga, nel territorio comunale di Madesimo (Sondrio), a poca distanza dal confine con i Grigioni. Impegnate nelle ricerche dell’escursionista dato inizialmente per disperso, le squadre di soccorso hanno individuato in serata il corpo senza vita del giovane in fondo a un dirupo.