In un momento difficile per il commercio dei Comuni di frontiera, legato alle restrizioni antiCOVID e la chiusura dei confini, arriva un importante riconoscimento per il Comune di Lavena Ponte Tresa. Il progetto «Distretto del commercio Ceresio Tresa» si è infatti classificato primo nella graduatoria del bando di Regione Lombardia «Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana». Per il sindaco Massimo Mastromarino si tratta di «risposte concrete e reali, in un momento difficile per tutto il settore». Il primo cittadino del Comune di confine spiega: «Grazie al lavoro di squadra, all’impegno dei nostri uffici coordinati dalla segreteria e grazie alla supervisione di Ascom, il progetto presentato si è classificato al primo posto su 121 progetti presentati in tutta Lombardia. Questi, in sintesi, i risultati ottenuti dal Comune di Lavena Ponte Tresa: contributi a fondo perduti pari a 100.000 euro per 28 attività commerciali del paese, 30.000 euro a fondo perduto per il rifacimento di via Don Melli i cui lavori inizieranno nelle prossime settimane, 20.000 euro per finanziare attività ed eventi promozionali a favore del settore commerciale nel 2021».