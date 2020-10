Stando agli accertamenti è risultato che la famiglia, composta da due persone, percepiva il reddito di cittadinanza dal gennaio scorso. Tuttavia gli agenti hanno scoperto che la donna aveva fatto richiesta per il sussidio «dimenticandosi» di comunicare che il coniuge si trovava in carcere, e pertanto al momento non a carico del nucleo familiare. Se questa «dimenticanza» fosse stata comunicata, la donna non avrebbe avuto i requisiti per accedere al reddito di cittadinanza. La donna aveva finora percepito 5 mila euro, ed è stata denunciata.