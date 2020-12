Dopo la confusione generata dalle nuove restrizioni del decreto italiano per contrastare la diffusione del coronavirus, si aggiunge un altro punto interrogativo legato all’impatto delle limitazioni introdotte dalla Penisola: quello del trasporto transfrontaliero. Interpellate dalla RSI, le Ferrovie federali svizzere fanno sapere che nessun treno potrà varcare il confine italiano se non rispettando determinate norme che gli addetti ai lavori elvetici hanno considerato «inattuabili», come ad esempio sottoporre ogni passeggero al controllo della febbre. Una disposizione, questa, che entrerebbe in vigore giovedì 10 dicembre, il che si potrebbe tradurre in una sorta di lockdown su rotaia, perché come i treni svizzeri da quel giorno non potranno più varcare il confine, anche i treni tricolore non potranno approdare in territorio elvetico. La misura varrebbe sicuramente per i treni internazionali a lunga percorrenza, ma quale sarà la sorte dei TILO visto che i nuovi orari entreranno in vigore solo il 13 dicembre? Una risposta in questo senso è attesa dalle FFS proprio nel corso della giornata.