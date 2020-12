Le restrizioni introdotte dal Governo italiano con il DPCM del 3 dicembre hanno suscitato numerose polemiche oltre confine. Le Regioni, ma anche alcuni senatori del PD e praticamente tutto il centrodestra, hanno contestato in particolare le misure introdotte nel periodo natalizio, per scoraggiare le famiglie italiane a passare le feste in compagnia di amici e parenti. Con le nuove direttive sono stati inoltre posti paletti per quanto riguarda il transito di italiani e stranieri dall’estero verso l’Italia, che hanno aggiunto complessità alla, già in vigore, suddivisone della Penisola in zone di tre colori: giallo, arancione e rosso. Nelle scorse ore proprio il governatore della Lombardia (Regione arancione che potrebbe diventare gialla il prossimo 11 dicembre, ndr) Attilio Fontana ha contestato apertamente le restrizioni in vista del Natale. «Le lettere inviate al giornale da chi annuncia che violerà i divieti previsti dal Governo per Natale? Sono d’accordo con loro», ha dichiarato l’esponente leghista in un’intervista a «Libero», schierandosi senza tanti giri di parole con chi è intenzionato a non rispettare i provvedimenti di Roma per Natale e Capodanno. Fontana ha poi dichiarato di augurarsi che «il Parlamento abbia un sussulto e sistemi questa norma che mi sembra veramente una sciocchezza. Dal punto di vista epidemiologico non ha senso che sia considerato sicuro muoversi per le visite nel proprio Comune e sia definito pericoloso andare a trovare qualcuno che abita nel paese di fianco. Siamo ancora in tempo, comunque, basta che ci sia la volontà politica. Ho chiesto al premier Conte di intervenire». Il governatore lombardo ha poi parlato di «provvedimenti folli, non possiamo cambiare regole ogni tre settimane. Non dobbiamo adeguarci al virus, ma programmare sul lungo periodo e trovare i percorsi giusti e quelli sbagliati». Secondo Fontana il DPCM avrebbe dovuto essere discusso con le Regioni, invece «ci siamo visti recapitare un decreto nel cuore della notte, senza darci la possibilità di discutere». Per il leghista inoltre bisognerebbe concentrarsi «sui comportamenti pericolosi, sugli assembramenti, sulla movida, sulla folla sui mezzi pubblici. In poche parole, il punto di riferimento deve essere il sovraffollamento. Se non c’è folla, non c’è problema. Invece condanniamo situazioni innocue e ne ignoriamo altre. Stamattina per esempio sono andato a fare la spesa in un supermercato a Varese. Forse lì bisognerà porre più attenzione, perché lì non c’è più controllo all’ingresso, con capannelli di persone. Queste cose vanno evitate».