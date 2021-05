Sì, i ticinesi sono tornati. Ma in numero «molto, molto contenuto». Parola di Massimo Mastromarino, sindaco di una Lavena Ponte Tresa deserta. E, di riflesso, frustrata. «Qualche presenza nei nostri supermercati c’è stata, per fortuna, ma nei negozi praticamente non si è presentato nessuno». E proprio i negozianti, sabato, hanno protestato davanti alla dogana.

«Il problema è che si è creata parecchia confusione» prosegue Mastromarino. Già, in un primo momento il premier Mario Draghi aveva elencato tre condizioni per entrare in Italia dal 15 maggio: tampone negativo, certificato di vaccinazione o di avvenuta guarigione dal coronavirus. L’ultima ordinanza del ministro della salute Roberto Speranza, invece, è molto più prudente: dal 16 maggio chiunque voglia entrare in Italia dall’Unione Europea e dai Paesi dell’area Schengen, oltreché da Gran Bretagna e Israele, deve mostrare un tampone negativo. E chi è vaccinato o ha avuto la COVID-19 ed è guarito? Niente da fare: tampone. «Si è creata confusione e tutti, ticinesi e italiani, sono disorientati» commenta il sindaco. «Se, però, vogliamo far ripartire in maniera vigorosa i rapporti fra Svizzera e Italia, non solo sul fronte del commercio, è necessario ragionare sulla fascia di confine». Ovvero, «consentendo a chi vive lungo la frontiera un ingresso, senza obbligo di tampone, per dodici o ventiquattro ore». Un po’ come avviene fra Svizzera e Germania e Svizzera e Francia, precisa Mastromarino. «Altrimenti, riattivare Ponte Tresa è impossibile».

Un approccio prudenziale

Draghi e Speranza, dicevamo. L’impressione, dal Ticino, è che il secondo abbia in parte smentito il primo. «Draghi aveva scelto la linea del rischio calcolato, una linea che anche la Svizzera sta applicando molto bene. Speranza, invece, ha scelto un approccio più prudenziale. Ma è un approccio che non tiene conto della ripresa economica e sociale. E che non rende giustizia agli sforzi della campagna vaccinale, da una parte e dall’altra del confine. Il tutto, come dicevo, ha creato confusione e disorientamento. Al punto che molti clienti ticinesi hanno chiamato estetiste e barbieri a Lavena Ponte Tresa chiedendo lumi sul da farsi».

Una persona guarita o vaccinata dà più garanzie rispetto a una persona che presenta un tampone negativo

Il paradosso

Mastromarino non esita a usare la parola paradosso. «E questo perché una persona guarita o vaccinata dà più garanzie rispetto a una persona che, banalmente, presenta un tampone negativo. Io capisco la rabbia dei commercianti e appoggio la loro protesta. Ho già chiamato diversi politici del nostro territorio e ho descritto questo controsenso. Siamo, davvero, alla follia. E attenzione: a noi mancano i ticinesi, ma a noi italiani manca il Ticino. Sì, ci sono i frontalieri che possono entrare e uscire. Ma ci sono anche tanti italiani che vivono e lavorano in Italia. E che hanno affetti e interessi nel vostro Cantone. Possono muoversi, d’accordo, ma sempre presentando un tampone al rientro. Non è molto comodo». E nemmeno economico.

La lettura dei documenti

Il sindaco di Lavena Ponte Tresa, riassumendo, si aspetta «un atto di coraggio» da parte del governo italiano. Lo aveva già detto una decina di giorni fa, lo ribadisce (con forza) adesso. Un atto di coraggio o, meglio, «regole diverse per la fascia di confine». Diverse rispetto all’ordinanza attuale, ma soprattutto chiare e univoche. Regole che permettano a italiani e ticinesi, entro venti chilometri dalla frontiera, di spostarsi liberamente. «Non capisco perché Germania e Francia abbiano le loro eccezioni e noi no. E, sinceramente, non capisco certi discorsi attorno al green pass europeo. Chiediamo uniformità, poi però siamo di fronte a un’ordinanza che accetta e riconosce i risultati dei test timbrati dalle farmacie ma non i certificati vaccinali. Tutti i Paesi insistono e spingono sui vaccini, mentre l’Italia al momento si ferma ai test per una presunta incompatibilità a livello di documenti. Mi chiedo: un certificato di vaccinazione firmato da un’autorità svizzera non è facilmente riconoscibile?».

